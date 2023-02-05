В Харьковской области прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прозвучало на территории Харьковской области, которая находится под контролем Киева. Об этом проинформировал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В своем Telegram-канале он обратился к местным жителям и призвал их оставаться в укрытиях.
«Оставайтесь в укрытиях», — говорится в сообщении Синегубова.
Напомним, ранее в регионе прозвучала сирена воздушной тревоги. По данным, приведенным онлайн-картами украинского министерства цифровой трансформации, она была объявлена в 9:20 по московскому времени.