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В Харьковской области прогремела серия взрывов

Армия
В Харьковской области прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прозвучало на территории Харьковской области, которая находится под контролем Киева. Об этом проинформировал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он обратился к местным жителям и призвал их оставаться в укрытиях.

«Оставайтесь в укрытиях», — говорится в сообщении Синегубова.

Напомним, ранее в регионе прозвучала сирена воздушной тревоги. По данным, приведенным онлайн-картами украинского министерства цифровой трансформации, она была объявлена в 9:20 по московскому времени.
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