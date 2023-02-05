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В Сургуте самолет с 58 пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблемы в системе шасси

Происшествия
В Сургуте самолет с 58 пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблемы в системе шасси

Самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем в системе шасси. Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, пишет ТАСС.

Речь идет о авиалайнере, на борту которого находились 58 человек. Самолет не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

«При вылете самолета авиакомпании Utair из аэропорта Сургута 4 февраля произошел отказ уборки шасси. Судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 пассажиров», — отмечается в сообщении.

В тот же день пассажиры отправились по указанному маршруту на запасном лайнере.
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