В Сургуте самолет с 58 пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблемы в системе шасси

Самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем в системе шасси. Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, пишет ТАСС.
Речь идет о авиалайнере, на борту которого находились 58 человек. Самолет не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
«При вылете самолета авиакомпании Utair из аэропорта Сургута 4 февраля произошел отказ уборки шасси. Судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 пассажиров», — отмечается в сообщении.
В тот же день пассажиры отправились по указанному маршруту на запасном лайнере.