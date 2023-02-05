Директор ЦИФРРА Дробиз заявил, что Россия перестала быть страной водки

Уровень потребления водки в России существенно снизился за последнее время. Об этом рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
По его словам, из алкогольных напитков россияне стали чаще делать выбор в пользу пива. Однако мифы о том, что граждане России предпочитают водку, по-прежнему популярны.
«У нас за год выпивается не меньше 12 млрд литров алкогольной продукции, из них — не меньше 8 млрд литров пива и пивной продукции», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.
Дробиз уточнил, что производства пива в стране начало расти с 1995 года. На это повлиял приход на отечественный рынок иностранных компаний.