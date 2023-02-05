Врач Лобанова назвала рефлексию полезной для поддержания психического здоровья

Медицинский специалист утверждает, что под рефлексией понимается способность человека осознавать свое предназначение в жизни и давать оценку собственным поступкам. Чаще всего она полезна для психического здоровья. Однако в некоторых случаях люди начинают страдать от атипичной рефлексии.