Врач Лобанова назвала рефлексию полезной для поддержания психического здоровья

Рефлексия имеет важное значение для поддержания психического здоровья, однако в некоторых случаях она может нанести вред. Об этом заявила психолог Диана Лобанова. Она рассказала, как рефлексия влияет на психику человека.
Медицинский специалист утверждает, что под рефлексией понимается способность человека осознавать свое предназначение в жизни и давать оценку собственным поступкам. Чаще всего она полезна для психического здоровья. Однако в некоторых случаях люди начинают страдать от атипичной рефлексии.
«Например, когда человек застревает в саморефлексии и начинает чрезмерно копаться в себе, выискивать недостатки, зацикливаться на своих поступках и мыслях», — уточнила врач в беседе с RT.
Атипичная рефлексия является патологическим состоянием, которое представляет опасность для человека. В частности пациенты, страдающие от нее, перестают соблюдать моральные нормы. Лобанова рекомендует обратиться за помощью к специалисту в случае развития такого состояния.