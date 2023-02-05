Певица Бьянка рассказала о восстановлении после сложной операции

Королева русского хип-хопа певица Бьянка на днях перенесла сложную операцию, о чем она известила своих поклонников в социальных сетях. Исполнительница хита «Музыка» также рассказала о реабилитации, которой ей предстоит пройти.
Бьянка опровергла информацию, что ее операция была связана с пластической хирургией, и подчеркнула, что в ее случае речь действительно идет о проблемах со здоровьем.
«Эти проблемы решаем медикаментозным образом. Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Постельный режим до 5 февраля (пока не снимут швы), — написала она.
Певица добавила, что из-за гормонального сбоя ей придется принимать гормоны. При этом, по словам Бьянки, с ней работают опытные врачи, поэтому она верит, что курс лечения будет недолгим.