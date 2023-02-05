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Шольц отрицает реализацию сценариев «ужасов» о суровой зиме в Европе

Политика
Шольц отрицает реализацию сценариев «ужасов» о суровой зиме в Европе

Сценарии «ужасов» о суровой зиме в Европе, которые пророчили многие СМИ, не оправдались. Такой вывод сделал глава Правительства ФРГ Олаф Шольц в беседе с Bild.

Немецкий канцлер также вспомнил о прогнозах прессы, касавшихся экономического коллапса и замерзающих жителей Германии.

«Хорошая новость в том, что всего этого не произошло», — подчеркнул Шольц, заявив о выделении 300 миллиардов евро на поддержку населения и предприятий.

Ране глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер пожаловался, что жители страны сэкономили слишком мало газа по итогам последней недели января текущего года.
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