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Запрет ЕС на российские нефтепродукты может обернуться коллапсом

Экономика
Запрет ЕС на российские нефтепродукты может обернуться коллапсом

Мировой энергетический рынок могут ожидать сложности на фоне запрета российских нефтепродуктов со стороны ЕС, передает РИА Новости.

Запад заранее закупал топливо впрок, и единственной надеждой для стран этого региона является Китай. Однако запасы то и дело заканчиваются, а спрос растет. Экономисты уверены — разбалансировка мирового энергорынка неизбежна.

Запрет Европы приведет к подорожанию топлива и логистики. Спрос на танкеры может увеличиться более чем на 7%, как и их стоимость. Поэтому не стоит исключать и танкерный кризис.

Также аналитики прогнозируют, что решение ЕС спровоцирует рост инфляции и подорожание продуктов, так как топливо необходимо для перевозки товаров, а с этим могут возникнуть проблемы.
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