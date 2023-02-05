Запрет ЕС на российские нефтепродукты может обернуться коллапсом

Мировой энергетический рынок могут ожидать сложности на фоне запрета российских нефтепродуктов со стороны ЕС, передает РИА Новости.
Запад заранее закупал топливо впрок, и единственной надеждой для стран этого региона является Китай. Однако запасы то и дело заканчиваются, а спрос растет. Экономисты уверены — разбалансировка мирового энергорынка неизбежна.
Запрет Европы приведет к подорожанию топлива и логистики. Спрос на танкеры может увеличиться более чем на 7%, как и их стоимость. Поэтому не стоит исключать и танкерный кризис.
Также аналитики прогнозируют, что решение ЕС спровоцирует рост инфляции и подорожание продуктов, так как топливо необходимо для перевозки товаров, а с этим могут возникнуть проблемы.