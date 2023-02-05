Боец ЧВК «Вагнер» сообщил об использовании мирного населения солдатами ВСУ в боях за Бахмут

Украинская армия в Бахмуте использует мирное население для разведки. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер», который участвует в штурме города.
По его словам, украинские военные переодевают людей в свою форму, затем гражданские лица выбегают на улицу для разведки и возвращаются обратно.
«Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно», — поделился боец.
Помимо этого, он добавил, что солдаты ВСУ решили использовать такой метод, чтобы выявлять огневые точки подразделений ЧВК «Вагнер».
Стоит отметить, что в боях за Бахмут участвуют только отряды ЧВК «Вагнер». Они наступают сразу с четырех сторон: на северо-западе, юго-востоке, юге и востоке.