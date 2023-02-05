Sohu: боец ВС РФ привел китайцев в восторг необычным захватом украинского беспилотника

Жители Китая восхитились находчивостью российского военного при захвате украинского беспилотника. Об этом сообщает издание Sohu.
Недавно в соцсетях появилось видео, снятое камерой дрона ВСУ. На кадрах можно увидеть, как БПЛА зависает над бойцом российской армии и сбрасывает на него взрывное устройство. Военный успевает отпрыгнуть, а после взрыва остается лежать на земле лицом вниз, передает «ПолитРоссия».
Оператор украинского дрона снизил высоту полета для того, чтобы удостовериться в смерти противника. Однако спустя мгновение беспилотник оказался в руках у российского бойца. Он сразу сломал винты и показал в камеру шевроны с российским флагом и медведем.
«Мы должны признать, что эта операция солдата по захвату дрона действительно удивительна! Российский солдат показал свое актерское мастерство, притворился погибшим и обманул оператора из ВСУ», – сказано в материале.
Эксперты отмечают, что видео начало набирать просмотры в китайских соцсетях, а смекалка и ловкость российского бойца вызвала восхищение у местных жителей.