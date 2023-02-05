Sohu: боец ВС РФ привел китайцев в восторг необычным захватом украинского беспилотника

Недавно в соцсетях появилось видео, снятое камерой дрона ВСУ. На кадрах можно увидеть, как БПЛА зависает над бойцом российской армии и сбрасывает на него взрывное устройство. Военный успевает отпрыгнуть, а после взрыва остается лежать на земле лицом вниз, передает «ПолитРоссия».