Овечкин признался, что ему понравилось играть с Кросби на Матче звезд НХЛ

Овечкин выступал вместе с канадцем за Столичный дивизион. Команда дошла до полуфинала, где уступила соперникам из Атлантического дивизиона со счетом 6:10. Сразу после игры Овечкин признался, что получил удовольствие от совместного выступления с Кросби.