Овечкин признался, что ему понравилось играть с Кросби на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал результаты Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард признался, чему понравилось играть вместе с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Овечкин выступал вместе с канадцем за Столичный дивизион. Команда дошла до полуфинала, где уступила соперникам из Атлантического дивизиона со счетом 6:10. Сразу после игры Овечкин признался, что получил удовольствие от совместного выступления с Кросби.
«Мне понравилось, моим детям и всей семье тоже. Я думаю, нам с Кросби весело играть вместе, а не друг против друга. Сейчас мы были в одной команде, это особенный и очень приятный момент», — приводит слова россиянина пресс-служба НХЛ.
Ранее Овечкин назвал особенным моментом выступление его сына Сергея в конкурсе буллитов. Россиянин по итогам голосования жюри одержал победу в номинации самого красивого броска.