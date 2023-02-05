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Будапештский оркестр исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева

Общество
Будапештский оркестр исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева

Дворец искусств Mupa и Будапештский фестивальный оркестр провели музыкальный марафон, темой которого стало творчество советского и русского композитора Сергея Прокофьева.

Марафон открыла симфоническая сказка для детей «Петя и Волк», после чего для зрителей прозвучали фортепианные сонаты №4 и №2. Их исполнил пианист из Венгрии Янош Палойтай. Затем последовала симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог.

Примечательно, что одновременно с этим в кинозале культурного учреждения состоялся показ записи концертов с музыкой Прокофьева в исполнении россиян Дениса Мацуева и Алексея Володина. Посетить его предлагалось совершенно бесплатно.
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