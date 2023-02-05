Будапештский оркестр исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева

Марафон открыла симфоническая сказка для детей «Петя и Волк», после чего для зрителей прозвучали фортепианные сонаты №4 и №2. Их исполнил пианист из Венгрии Янош Палойтай. Затем последовала симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог.