Будапештский оркестр исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева

Дворец искусств Mupa и Будапештский фестивальный оркестр провели музыкальный марафон, темой которого стало творчество советского и русского композитора Сергея Прокофьева.
Марафон открыла симфоническая сказка для детей «Петя и Волк», после чего для зрителей прозвучали фортепианные сонаты №4 и №2. Их исполнил пианист из Венгрии Янош Палойтай. Затем последовала симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог.
Примечательно, что одновременно с этим в кинозале культурного учреждения состоялся показ записи концертов с музыкой Прокофьева в исполнении россиян Дениса Мацуева и Алексея Володина. Посетить его предлагалось совершенно бесплатно.