Землетрясение магнитудой 3 произошло в озере Ханка на границе Китая и России

Землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Китая и России. О подземных толчках сообщили в главке МЧС РФ со ссылкой на региональный информационный обрабатывающий центр Владивостока Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическая активность была зафиксирована около 12:40 по местному времени (5:40 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах восточнее города Спасск-Дальний. Очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров.
В результате инцидента никто не пострадал. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.