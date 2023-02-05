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Землетрясение магнитудой 3 произошло в озере Ханка на границе Китая и России

Происшествия
Землетрясение магнитудой 3 произошло в озере Ханка на границе Китая и России

Землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Китая и России. О подземных толчках сообщили в главке МЧС РФ со ссылкой на региональный информационный обрабатывающий центр Владивостока Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована около 12:40 по местному времени (5:40 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах восточнее города Спасск-Дальний. Очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров.

В результате инцидента никто не пострадал. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.
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