Зрители не оценили новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал

Исполнительница песни «Погода в доме» и ее юная коллега появились в шоу «Подкаст ЛАБ», где участники обсуждают всевозможные вопросы. В ходе передачи Долина и Карнавал примирились и даже спели дуэтом. Помимо этого, народная артистка России пригласила Карнавал выступить на своем сольном концерте.