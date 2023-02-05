Зрители не оценили новый проект Ларисы Долиной и Вали Карнавал

Эстрадная певица и актриса Лариса Долина и звезда TikTok Валя Карнавал забыли былые обиды и вместе приняли участие в новом шоу Первого канала. Несмотря на царившую в нем дружескую атмосферу, зрители к проекту остались равнодушны.
Исполнительница песни «Погода в доме» и ее юная коллега появились в шоу «Подкаст ЛАБ», где участники обсуждают всевозможные вопросы. В ходе передачи Долина и Карнавал примирились и даже спели дуэтом. Помимо этого, народная артистка России пригласила Карнавал выступить на своем сольном концерте.
В комментариях под выпуском можно увидеть немало негативных комментариев. В основном критика касалась участия в шоу тиктокера, вместо которой пользователи предпочли бы увидеть действительно талантливых, по их мнению, артистов.