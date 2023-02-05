Володин призвал ООН провести расследования преступлений США против человечества

Организация Объединенных Наций должна провести расследования в отношении Белого дома относительно его преступлений против человечества. С таким призывом выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Парламентарий напомнил, что 20 лет назад Вашингтон обвинил иракское руководство в производстве оружия массового поражения. «Доказательством» этого стала некая пробирка с «белым веществом». Это привело к тому, что Белый дом без получения одобрения от Совбеза ООН вторгся на территорию Ирака и развязал там войну.
Позже в США признали, что история с пробиркой была фейком. Однако американское государство никакого наказания за это не понесло. Володин подчеркнул, что политика Вашингтона и всего западного мира построена на лжи.
«ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства», — сказал Володин.
Соответствующее заявление председатель Госдумы сделал в своем Telegram-канале 5 февраля.