Володин призвал ООН провести расследования преступлений США против человечества

Парламентарий напомнил, что 20 лет назад Вашингтон обвинил иракское руководство в производстве оружия массового поражения. «Доказательством» этого стала некая пробирка с «белым веществом». Это привело к тому, что Белый дом без получения одобрения от Совбеза ООН вторгся на территорию Ирака и развязал там войну.