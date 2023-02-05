Эксперт Василеску: США дорого стоили переговоры по ядерному разоружению Украины

В интервью «ПолитРоссии» он рассказал, что украинская сторона долго противилась отказу от ядерного арсенала в 90-х годах прошлого века. Отмечается, что Киев настаивал на подписании договора о сокращении ядерных вооружений, как это было сделано с СССР. По словам аналитика, США понимали, что такой вариант не сулит ничего хорошего.