США в сотрудничестве с Россией удалось урезонить Украину в вопросе ядерного разоружения, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
В интервью «ПолитРоссии» он рассказал, что украинская сторона долго противилась отказу от ядерного арсенала в 90-х годах прошлого века. Отмечается, что Киев настаивал на подписании договора о сокращении ядерных вооружений, как это было сделано с СССР. По словам аналитика, США понимали, что такой вариант не сулит ничего хорошего.
«У Джорджа Буша случился нервный срыв, так как Украина не желала отказываться ни от какого ядерного оружия», — объяснил Василеску.
Отмечается, что Украина в те годы занимала третье место по количеству ядерного оружия — около 1700 боеголовок. Этот факт очень нервировал США. Американская сторона была вынуждена сотрудничать с Россией, чтобы урезонить украинскую власть. В 1994 году украинцы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия, однако США дорого стоили переговоры по разоружению этой страны.