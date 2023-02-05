Эксперт Forbes рассказал об уязвимости обещанных Украине танков Leopard

Немецкие танки Leopard 1A5, которые Запад пообещал Украине, являются не самым передовым оружием и имеет серьезную уязвимость. Об этом рассказал американский военный эксперт Дэвид Экс.
В материале для Forbes он отметил, что у этих боевых машин тонкая и слабая броня. Количество поставок танков на Украину хватит для создания полноценной бригады, однако возможности их применения будут ограничены. Киев может использовать их в качестве огневой поддержки механизированной пехоты, передает «ПолитРоссия».
Автор добавил, что если Leopard встретятся на передовой с российскими танками, то шансов на успех у них будет довольно мало.
«Не стоит отравлять танки в прямой бой с российскими машинами, чьи 125-миллиметровые пушки пробивают тонкую броню Leopard 1», — считает эксперт.
Помимо этого, он подчеркнул, что у России есть мощные орудия, которые легко пробьют броню немецких танков.