Эксперт Forbes рассказал об уязвимости обещанных Украине танков Leopard

В материале для Forbes он отметил, что у этих боевых машин тонкая и слабая броня. Количество поставок танков на Украину хватит для создания полноценной бригады, однако возможности их применения будут ограничены. Киев может использовать их в качестве огневой поддержки механизированной пехоты, передает «ПолитРоссия».