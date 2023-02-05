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Эксперт Forbes рассказал об уязвимости обещанных Украине танков Leopard

Армия
Эксперт Forbes рассказал об уязвимости обещанных Украине танков Leopard

Немецкие танки Leopard 1A5, которые Запад пообещал Украине, являются не самым передовым оружием и имеет серьезную уязвимость. Об этом рассказал американский военный эксперт Дэвид Экс.

В материале для Forbes он отметил, что у этих боевых машин тонкая и слабая броня. Количество поставок танков на Украину хватит для создания полноценной бригады, однако возможности их применения будут ограничены. Киев может использовать их в качестве огневой поддержки механизированной пехоты, передает «ПолитРоссия».

Автор добавил, что если Leopard встретятся на передовой с российскими танками, то шансов на успех у них будет довольно мало.

«Не стоит отравлять танки в прямой бой с российскими машинами, чьи 125-миллиметровые пушки пробивают тонкую броню Leopard 1», — считает эксперт.

Помимо этого, он подчеркнул, что у России есть мощные орудия, которые легко пробьют броню немецких танков.
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