Лариса Долина поддерживает свою крестницу после смерти ее матери Юлии Началовой

Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в съемках нового выпуска передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, героиней которого стала дочь ныне покойной певицы и актрисы Юлии Началовой Вера Алдонина.
Приходящаяся девочке крестной матерью исполнительница хита «Погода в доме» рассказала, что они с Началовой были близки, и после ее смерти она стала поддерживать дочь певицы, говорила ей, что всегда будет рядом и постарается заменить ей мать.
С тех пор Долина принимает в жизни крестницы активное участие и старается во всем быть для нее опорой. В будущем певица видит Алдонину, которой она предложила обучаться в своем институте, звездой мюзиклов.