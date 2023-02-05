Матвиенко потребовала немедленно поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН

Напомним, случившийся 20 лет назад инцидент с ложью Соединенных Штатов привел к уничтожению Ирака. Это преступление никто не должен забывать, подчеркнула парламентарий. Соответствующую точку зрения она выразила в своем Telegram-канале. Международная арена не может допустить, чтобы такие действия Запада остались безнаказанными, отметила Матвиенко.