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Матвиенко потребовала немедленно поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН

Политика
Матвиенко потребовала немедленно поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН

Следует вновь поднять тему «пробирки Колина Пауэлла» на площадке ООН. О необходимости этого шага заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, случившийся 20 лет назад инцидент с ложью Соединенных Штатов привел к уничтожению Ирака. Это преступление никто не должен забывать, подчеркнула парламентарий. Соответствующую точку зрения она выразила в своем Telegram-канале. Международная арена не может допустить, чтобы такие действия Запада остались безнаказанными, отметила Матвиенко.

Вся риторика Вашингтона и его партнеров по Североатлантическому альянсу строится на лжи. Так прежде заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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