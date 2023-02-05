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Победившая в лотерее австралийка едва не лишилась денег, игнорируя звонки от организаторов

Общество
Победившая в лотерее австралийка едва не лишилась денег, игнорируя звонки от организаторов

Жительница Австралии победила в лотерее Powerball и чуть не осталась без выигрыша в 40 миллионов долларов.

Оказалось, что женщина просто игнорировала звонки от организаторов, приняв их за мошенников. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, обладательница счастливого билета постоянно сбрасывала поступавшие ей звонки. Она была уверена, что люди, пытавшиеся связаться с ней с неизвестного номера, — это телефонные мошенники.

О своем выигрыше австралийка узнала случайно. После провальных попыток связаться с победительницей организаторы лотереи опубликовали пресс-релиз, в котором призвали игроков проверить, не сталкивались ли они со «шквалом пропущенных звонков».

В итоге женщина, прочитавшая письмо, сама связалась с организаторами лотереи и призналась, что совершила ошибку. Счастливица добавила, что буквально «онемела», когда осознала происходящее.
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