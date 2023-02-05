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Около 75% россиянок отказались от использования современных феминитивов

Общество
Около 75% россиянок отказались от использования современных феминитивов

Подавляющее большинство жителей России отрицательно относятся к современным феминитивам, таким как «авторка» или «режиссерка». На это указали результаты опроса, участие в котором приняли около 1,6 тысячи человек.

Аналитики подчеркивают, что феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин. Так, 67% женщин в России отрицательно относятся к лингвистическим отголоскам феминизма, 75% респондентов никогда не используют их в речи. По мнению участников опроса, высказавшихся о феминитивах отрицательно, они «коверкают русский язык», передает РИА Новости.

Отмечается, что некоторые россияне используют феминитивы. Об этом заявили 22% участников исследования. При этом подчеркивается, что чаще всего такие формы слов используются исключительно в шутливой манере.
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