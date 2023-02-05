Около 75% россиянок отказались от использования современных феминитивов

Аналитики подчеркивают, что феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин. Так, 67% женщин в России отрицательно относятся к лингвистическим отголоскам феминизма, 75% респондентов никогда не используют их в речи. По мнению участников опроса, высказавшихся о феминитивах отрицательно, они «коверкают русский язык», передает РИА Новости.