Около 75% россиянок отказались от использования современных феминитивов

Подавляющее большинство жителей России отрицательно относятся к современным феминитивам, таким как «авторка» или «режиссерка». На это указали результаты опроса, участие в котором приняли около 1,6 тысячи человек.
Аналитики подчеркивают, что феминитивы больше раздражают женщин, чем мужчин. Так, 67% женщин в России отрицательно относятся к лингвистическим отголоскам феминизма, 75% респондентов никогда не используют их в речи. По мнению участников опроса, высказавшихся о феминитивах отрицательно, они «коверкают русский язык», передает РИА Новости.
Отмечается, что некоторые россияне используют феминитивы. Об этом заявили 22% участников исследования. При этом подчеркивается, что чаще всего такие формы слов используются исключительно в шутливой манере.