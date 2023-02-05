Терапевт Ромасов рассказал об опасности злоупотребления кофе

Популярный напиток может подарить не только заряд бодрости, но и навредить здоровью. О рисках злоупотребления кофе рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.
По словам эксперта, увлечение этим напитком может привести к развитию психоза. Кроме того, при наличии психологических или поведенческих заболеваний употребление кофеина обострит выраженность симптомов.
Ромасов отметил, что даже напиток «без кофеина», может оказаться вредным для здоровья. Из кофе удаляют 97% возбуждающего вещества однако еще 3% остается.
«Получается это в связи с обработкой кофе специальными химическими веществами (чаще всего метиленхлоридом или этилацетатом), которые могут быть опасны для здоровья при попадании внутрь человека», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Терапевт напомнил, что взрослым людям без вреда для здоровья допускается выпивать не более четырех чашек кофе в день. Допустимая доза для беременных женщин и детей — две чашки.