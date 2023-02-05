Аналитики спрогнозировали реакцию рубля на рост валютных интервенций

Курс российской валюты может находиться в широком диапазоне — от 65 до 76 рублей за доллар в феврале, передают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.
Сообщается, что российский Центробанк планирует продать юани на сумму более 160 млрд рублей. Данная сумма в три раза больше, чем была в январе. Такое решение финансового регулятора позволит рублю получить поддержку до 4%.
Также на валютные курсы повлияет сокращение объемов экспорта российских нефтепродуктов, отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал февраль благоприятным для рубля месяцем за счет крепкого платежного баланса. Эксперт прогнозирует курс в 70 рублей за доллар, отмечая, что в целом диапазон может составить 65-76 рублей за доллар.
Ранее стало известно о максимальном с 15 августа росте биткоина. По данным за 2 февраля, криптовалюта подорожала до 24,19 тыс. доллара, но вскоре снова началось падение показателей. Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что на фоне криптовалют рубль уже давно демонстрирует стабильность.