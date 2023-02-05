Аналитики спрогнозировали реакцию рубля на рост валютных интервенций

Также на валютные курсы повлияет сокращение объемов экспорта российских нефтепродуктов, отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал февраль благоприятным для рубля месяцем за счет крепкого платежного баланса. Эксперт прогнозирует курс в 70 рублей за доллар, отмечая, что в целом диапазон может составить 65-76 рублей за доллар.