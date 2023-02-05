Избирательные участки на президентских выборах открылись на Кипре 5 февраля

Сообщается, что выборы кипрского лидера начались в 8:00 по московскому времени. Отдать свой голос граждане этой страны могут на 1113 избирательных участках, открытых на острове, а также на 35 объектах за его пределами. Голосование продлится до 19:00 по Москве.