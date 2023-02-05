Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Избирательные участки на президентских выборах открылись на Кипре 5 февраля

Политика
Избирательные участки на президентских выборах открылись на Кипре 5 февраля

Избирательные участки распахнули свои двери на Кипре 5 февраля. Такой информацией поделились корреспонденты Sigma.

Сообщается, что выборы кипрского лидера начались в 8:00 по московскому времени. Отдать свой голос граждане этой страны могут на 1113 избирательных участках, открытых на острове, а также на 35 объектах за его пределами. Голосование продлится до 19:00 по Москве.

«Голосование началось без особых проблем, открыты все избирательные участки на Кипре и в некоторых регионах за рубежом», — рассказал глава избиркомпа Костас Костантину.

Стоит отметить, что в этом году претендентами на пост главы Кипра стали 14 политических деятелей. Среди них — две представительницы женского пола.
кипр выборы голосование президент
Военкоры ФАН
Лучшие в аду