Избирательные участки на президентских выборах открылись на Кипре 5 февраля

Избирательные участки распахнули свои двери на Кипре 5 февраля. Такой информацией поделились корреспонденты Sigma.
Сообщается, что выборы кипрского лидера начались в 8:00 по московскому времени. Отдать свой голос граждане этой страны могут на 1113 избирательных участках, открытых на острове, а также на 35 объектах за его пределами. Голосование продлится до 19:00 по Москве.
«Голосование началось без особых проблем, открыты все избирательные участки на Кипре и в некоторых регионах за рубежом», — рассказал глава избиркомпа Костас Костантину.
Стоит отметить, что в этом году претендентами на пост главы Кипра стали 14 политических деятелей. Среди них — две представительницы женского пола.