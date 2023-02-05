Военкор Хадая: бойцы ВС РФ получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Военнослужащие российской армии получили инструкции по уничтожению немецких танков Leopard и американских Abrams.
С таким заявлением выступил военный корреспондент Саргон Хадая. Отмечается, что западная военная техника имеет слабые места.
«Уже и наглядные пособия по болевым точкам новых танков готовы», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что наиболее эффективным оружием для борьбы с танками западного производства, в том числе Leopard и Abrams, являются противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).