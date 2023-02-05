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Военкор Хадая: бойцы ВС РФ получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Армия
Военкор Хадая: бойцы ВС РФ получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Военнослужащие российской армии получили инструкции по уничтожению немецких танков Leopard и американских Abrams.

С таким заявлением выступил военный корреспондент Саргон Хадая. Отмечается, что западная военная техника имеет слабые места.

«Уже и наглядные пособия по болевым точкам новых танков готовы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наиболее эффективным оружием для борьбы с танками западного производства, в том числе Leopard и Abrams, являются противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).
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