Певец Юрий Лоза выпустил новую песню «Мадам»

Музыкант добавил, что работа над новыми песнями по-прежнему продолжается, однако показывать их в текущих реалиях можно лишь посредством размещения в Сети. Телевидение же и радио, по словам Лозы, отданы молодым исполнителям, которые обеспечивают рейтинг за счет массового создания, а также следования моде и стадного инстинкта.