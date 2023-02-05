Певец Юрий Лоза выпустил новую песню «Мадам»

Автор-исполнитель песен в жанре бард-рока певец Юрий Лоза выполнил обещание, данное им своим поклонникам — выпустить новую музыкальную композицию.
Как отметил исполнитель хита «Плот» в личном Telegram-канале, его новая песня получила название «Мадам». Лоза сопроводил публикацию ссылкой на трек в видеохостинге YouTube.
«Мужик сказал — мужик сделал. Вот новая песня», — написал он.
Музыкант добавил, что работа над новыми песнями по-прежнему продолжается, однако показывать их в текущих реалиях можно лишь посредством размещения в Сети. Телевидение же и радио, по словам Лозы, отданы молодым исполнителям, которые обеспечивают рейтинг за счет массового создания, а также следования моде и стадного инстинкта.