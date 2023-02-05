Бросившего семью ради беженки Каркадым британца задержали после нового скандала с нею

Жителя Великобритании Энтони Гарнетта, который бросил семью ради украинки Софии Каркадым, задержала полиция. Это произошло после очередной бурной ссоры с беженкой.
Украинка была недовольна тем, что британец проводит время со своими детьми. В один из вечеров он играл в видеоигры с шестилетней дочкой. Переселенка устроила скандал, утверждая, что мужчина любит детей больше, чем ее.
Пара настолько громко выясняла отношения, что испуганным соседям пришлось вызвать полицию. Прибывшие сотрудники задержали Гарнетта за предполагаемое нарушение общественного порядка. Спустя несколько часов, когда британец успокоился, его отпустили, передает газета Daily Mail.
Напомним, что британская семья ранее приютила беженку с Украины. Между переселенкой и главой семейства завязался роман, после чего мужчина ушел от супруги. Позже из-за регулярных ссор британец отправил женщину на Украину, однако не выдержав разлуки, вскоре вернулся за ней, чтобы привезти обратно в Великобританию.