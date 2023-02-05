Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ

Бывший игрок сборной Канады и ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки высказался о потенциальном рекорде по количеству голов форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Прославленный спортсмен считает, что это дело времени.
Недавно на площадках американского телеканала ESPN вышел документальный фильм GR8TNESS о достижениях Овечкина. Гретцки на съемках выразил уверенность, что россиянину удастся превзойти его рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
«Я думаю, мы все знаем, что это вопрос времени», — заявил канадец.
Овечкин в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 52 матча. Всего на счету 37-летнего российского хоккеиста 54 (32+22) очка за результативность.