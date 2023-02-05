Кинолог Голубев предупредил, что шоколад и пирожные могут оказаться ядом для собак

В разговоре с РИА Новости Голубев отметил, что шоколад и его производные содержат теобромин, который является ядом для собак. Это вещество, по словам эксперта, накапливается в организме и негативно влияет на работу ЖКТ, нервной системы и сердца. При этом сладости будут представлять опасность, если есть их в больших количествах, пояснил кинолог.