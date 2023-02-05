Кинолог Голубев предупредил, что шоколад и пирожные могут оказаться ядом для собак

Поедание сладостей пагубно влияет на здоровье собак. С ними не следует делить торт и шоколадные конфеты, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
В разговоре с РИА Новости Голубев отметил, что шоколад и его производные содержат теобромин, который является ядом для собак. Это вещество, по словам эксперта, накапливается в организме и негативно влияет на работу ЖКТ, нервной системы и сердца. При этом сладости будут представлять опасность, если есть их в больших количествах, пояснил кинолог.
Голубев также перечислил признаки отравления теобромином. К таковым относятся повышенное слюноотделение, гиперактивность и жажда. Также могут возникать рвота, диарея, учащенное сердцебиение и повышаться температура.