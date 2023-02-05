Ряд областей Украины уменьшит ограничения на электроснабжение

Ограничения на электроснабжение будут сокращены в ряде областей Украины. Об этом рассказали в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Согласно данным энергетиков, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях в первую половину дня будут сняты ограничения электроснабжения. Лимиты в них начнут действовать с 16:00 до 20:00.
«Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения», — говорится в сообщении ДТЭК.
Однако жители других областей Украины продолжат жить с ограничениями электроснабжения. Например, в Одесской области по-прежнему действуют экстренные отключения света. Из-за аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района.