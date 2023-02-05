Глава Северной Осетии вышел на связь после попадания под обстрел в зоне СВО

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с группой журналистов попали под обстрел со стороны украинской армии во время посещения Запорожской области. Руководитель республики вышел на связь в своем Telegram-канале, где сообщил, что при атаке никто не пострадал.
ТАСС сообщал, что Меняйло прибыл в Запорожье для встречи с осетинскими добровольцами и мобилизованными. Глава региона приехал в зону спецоперации с целью передачи гуманитарной помощи на нужды военнослужащих.
«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий. Спасибо всем, кто беспокоится!» — написал Меняйло.
Главу Северной Осетии сопровождали редактор ТАСС Низами Гаджибалаев и съемочная группа Первого канала. Отмечалось, что после первого близкого разрыва снаряда Меняйло вместе с журналистами и военными укрылись в блиндаже.