Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский посол Барбин сообщил о присутствии датских наемников в рядах ВСУ

Армия
Российский посол Барбин сообщил о присутствии датских наемников в рядах ВСУ

Наемники из Дании раскрыли свое участие в конфликте на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в стране Владимир Барбин.

Датское правительство не препятствовало вербовке своих соотечественников посольством Украины в Копенгагене, отметил собеседник агентства. Он напомнил, что подобная деятельность не соответствует статусу дипломатического представительства.

Участие в боях на стороне украинских войск принимают наемники из разных стран. Так, российские разведчики ранее заняли позиции ВСУ, которые оборонялись при участии польских военных.
барбин иностранные наемники дания
Военкоры ФАН
Лучшие в аду