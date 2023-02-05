Российский посол Барбин сообщил о присутствии датских наемников в рядах ВСУ

Наемники из Дании раскрыли свое участие в конфликте на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в стране Владимир Барбин.
Датское правительство не препятствовало вербовке своих соотечественников посольством Украины в Копенгагене, отметил собеседник агентства. Он напомнил, что подобная деятельность не соответствует статусу дипломатического представительства.
Участие в боях на стороне украинских войск принимают наемники из разных стран. Так, российские разведчики ранее заняли позиции ВСУ, которые оборонялись при участии польских военных.