Глава Северной Осетии и российские журналисты попали под обстрел в Запорожье

Украинские войска обстреляли неподконтрольные им территории Запорожской области, в результате чего под огонь попали глава Северной Осетии Сергей Меняйло, корреспонденты ТАСС и Первого канала. О произошедшем сообщил ТАСС.
Информации о состоянии главы российской республики и журналистов не сообщалось. Также пока неизвестно, на каком именно участке фронта они попали под украинский огонь.
Тем временем в Херсонской области на минах, установленных военнослужащими ВСУ, подорвалась семья с детьми. Об этом сообщал глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов, отмечая, что украинские бойцы беспорядочно минируют подконтрольные им земли Херсонщины.