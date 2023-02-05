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Глава Северной Осетии и российские журналисты попали под обстрел в Запорожье

Происшествия
Глава Северной Осетии и российские журналисты попали под обстрел в Запорожье

Украинские войска обстреляли неподконтрольные им территории Запорожской области, в результате чего под огонь попали глава Северной Осетии Сергей Меняйло, корреспонденты ТАСС и Первого канала. О произошедшем сообщил ТАСС.

Информации о состоянии главы российской республики и журналистов не сообщалось. Также пока неизвестно, на каком именно участке фронта они попали под украинский огонь.

Тем временем в Херсонской области на минах, установленных военнослужащими ВСУ, подорвалась семья с детьми. Об этом сообщал глава российской администрации Снигиревского района региона Юрий Барбашов, отмечая, что украинские бойцы беспорядочно минируют подконтрольные им земли Херсонщины.
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