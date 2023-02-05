Американские болельщики проводили Федора Емельяненко овациями

Российский боец MMA Федор Емельяненко завершил спортивную карьеру под овации американских болельщиков. В ночь на 5 февраля спортсмен принял участие в своем последнем поединке.
Противником 46-летнего Емельяненко стал 39-летний американец Райан Бейдер. Бой закончился поражением россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы боролись за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
Таким образом, на счету Емельяненко семь поражений, 40 побед и один несостоявшийся поединок. Россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку и еще раз подтвердил, что покидает спортивную карьеру.