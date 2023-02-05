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Американские болельщики проводили Федора Емельяненко овациями

Спорт
Американские болельщики проводили Федора Емельяненко овациями

Российский боец MMA Федор Емельяненко завершил спортивную карьеру под овации американских болельщиков. В ночь на 5 февраля спортсмен принял участие в своем последнем поединке.

Противником 46-летнего Емельяненко стал 39-летний американец Райан Бейдер. Бой закончился поражением россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы боролись за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Таким образом, на счету Емельяненко семь поражений, 40 побед и один несостоявшийся поединок. Россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку и еще раз подтвердил, что покидает спортивную карьеру.
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