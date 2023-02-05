Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков после прощального боя в Лос-Анджелесе

Российский боец MMA Федор «Последний Император» Емельяненко провел заключительный бой в профессиональной карьере, сразившись в реванше с американцем Райаном Бейдером. После схватки спортсмен выступил с прощальной речью.
Легенда смешанных единоборств в последний раз вышел в октагон в рамках турнира Bellator 290, проходящего в американском Лос-Анджелесе. В бою за чемпионский титул в тяжелом весе Емельяненко уступил Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее бойцы из США и России уже встречались в восьмиугольной клетке – в 2019 году Бейдер оказался сильнее Емельяненко, одолев оппонента в первом раунде. Сам «Последний Император» не раз заявлял, что «повесит перчатки на гвоздь» сразу после встречи с американским бойцом, несмотря на итог поединка.