Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков после прощального боя в Лос-Анджелесе

Ранее бойцы из США и России уже встречались в восьмиугольной клетке – в 2019 году Бейдер оказался сильнее Емельяненко, одолев оппонента в первом раунде. Сам «Последний Император» не раз заявлял, что «повесит перчатки на гвоздь» сразу после встречи с американским бойцом, несмотря на итог поединка.