Командир отделения пожарной части погиб при ликвидации огня в Подмосковье

Пожарный погиб при тушении возгорания в подмосковном поселке Ашукино. Как сообщает РЕН ТВ, спасатель получил смертельные травмы при обрушении конструкции.
Погибший был командиром отделения пожарной части, уточняет телеканал. Во время возгорания также пострадал начальник караула, его доставили в больницу с переломом ноги.
Другие подробности произошедшего не уточняются. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали смертельного пожара.
Ранее смертельный пожар произошел в Иркутской области. Огонь охватил одноэтажный дом в деревне Сорты. В результате происшествия погибли двое детей.