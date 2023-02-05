RND: ценовой лимит на российские нефтепродукты доставит Германии проблемы

Если страны Европейского союза откажутся от закупок дизеля в России, то ресурс придется «добывать» издалека, например, из Саудовской Аравии. При таком развитии событий Берлину придется сильно переплачивать, так как вместимость судов весьма ограниченна, а увеличенные маршруты перевозок обойдутся дороже, резюмировали авторы статьи.