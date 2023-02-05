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Бесснежное воскресенье стало подарком для уставших от сугробов жителей Петербурга

Общество
Бесснежное воскресенье стало подарком для уставших от сугробов жителей Петербурга

Неделя завершается в Санкт-Петербурге бесснежным воскресеньем. До этого в Северной столице снег наблюдался ежедневно.

Однако на дорогах все еще сохраняется гололедица из-за резкого перепада температур. Этой ночью в городе столбики термометров доходили до -10 градусов по Цельсию. Теперь температура все сильнее приближается к нулю.

В течение дня синоптики обещают легкий мороз, ветер и облачную погоду. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на улице будет наблюдаться гололед, поэтому горожанам нужно быть особенно внимательными.

С последним фактом жителям Петербурга становится только сложнее. По их словам, снег падал в течение всей недели, но сотрудники коммунальных служб не справлялись со своей задачей. Под опасными сугробами находится лед, что повышает случаи травмоопасных ситуаций.

Неоднократно за эту зиму жители Северной столицы обращались к губернатору Александру Беглову, однако он так и не смог вывести уборку улиц на приемлемый уровень. На данный момент в городе наблюдается критически мало машин – в бесснежное воскресенье они решили «остаться дома».
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