Бесснежное воскресенье стало подарком для уставших от сугробов жителей Петербурга

Неоднократно за эту зиму жители Северной столицы обращались к губернатору Александру Беглову, однако он так и не смог вывести уборку улиц на приемлемый уровень. На данный момент в городе наблюдается критически мало машин – в бесснежное воскресенье они решили «остаться дома».