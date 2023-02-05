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Телеканал Fox показал видео уничтожения китайского аэростата силами США

Общество
Телеканал Fox показал видео уничтожения китайского аэростата силами США

Операция по уничтожению китайского зонда в воздушном пространстве США попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал американский телеканал Fox 10 Phoenix.

На кадрах запечатлено, как после попадания ракеты аэростат взрывается в небе. После этого его обломки падают в воду.

Американские военные по поручению президента США Джо Байдена 4 февраля сбили китайский зонд. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Китайская сторона выразила ноту протеста США в связи с произошедшим. В МИД КНР напомнили, что зонд использовался в гражданских целях и попал в американское воздушное пространство из-за изменения направления ветра.
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