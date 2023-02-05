Поплавская раскритиковала Назарова за «антироссийский тур с поносом» по Израилю

Актриса Яна Поплавская остро восприняла решение коллеги Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой отправиться на гастроли по Израилю. Свое мнение артистка высказала в Telegram-канале.
Недавно Назарова и Васильеву уволили из МХТ им. Чехова после антироссийских высказываний. Поплавская уверена, что за границей они продолжат транслировать мнения, порочащие РФ.
«Если уж Назаров с Васильевой поехали в тур по Израилю с антироссийским поносом, может и мне организовать тур по Земле Обетованной?» — написала актриса.
По ее словам, она бы рассказала израильтянам о подвигах русских солдат во времена Великой Отечественной войны, ужасах Холокоста и Освенцима. Поплавская уверена, что на такой вечер памяти люди охотнее покупали бы билеты.