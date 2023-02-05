Емельяненко завершил карьеру поражением Бейдеру на турнире Bellator 290

Поединок за чемпионский пояс в тяжелом весе состоялся в рамках турнира Bellator 290, который проходит в американском Лос-Анджелесе. Все билеты на мероприятие были раскуплены задолго до его начала, поскольку болельщики со всего мира хотели стать свидетелями последнего сражения Емельяненко. Однако бой завершился техническим нокаутом на первой минуте поединка.