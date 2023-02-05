Емельяненко завершил карьеру поражением Бейдеру на турнире Bellator 290

Россиянин Федор Емельяненко завершил последний бой в своей спортивной карьере поражением. Его противником стал американец Райан Бейдер.
Поединок за чемпионский пояс в тяжелом весе состоялся в рамках турнира Bellator 290, который проходит в американском Лос-Анджелесе. Все билеты на мероприятие были раскуплены задолго до его начала, поскольку болельщики со всего мира хотели стать свидетелями последнего сражения Емельяненко. Однако бой завершился техническим нокаутом на первой минуте поединка.
Российский боец ранее заявил, что завершит карьеру, несмотря на исход встречи с Бейдером. Всего на счету Емельяненко 47 боев, среди которых 40 побед, шесть поражений и один поединок был признан несостоявшимся.