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Шольц сообщил о «консенсусе» с Зеленским по отказу атаковать российские территории

Политика
Шольц сообщил о «консенсусе» с Зеленским по отказу атаковать российские территории

Берлин и Киев пришли к «консенсусу» по вопросу нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В частности, это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, добавил политик. Он отказался наносить удары по территории РФ с применением западного оружия, передает издание Bild am Sonntag.

«По этому поводу существует консенсус», — заявил Шольц на вопрос о наличии договоренности.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что Киев не станет нападать на Россию. По его словам, страна готова предоставить западным странам все необходимые гарантии.
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