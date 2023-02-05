Шольц сообщил о «консенсусе» с Зеленским по отказу атаковать российские территории

Берлин и Киев пришли к «консенсусу» по вопросу нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В частности, это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, добавил политик. Он отказался наносить удары по территории РФ с применением западного оружия, передает издание Bild am Sonntag.
«По этому поводу существует консенсус», — заявил Шольц на вопрос о наличии договоренности.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявил, что Киев не станет нападать на Россию. По его словам, страна готова предоставить западным странам все необходимые гарантии.