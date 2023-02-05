Ревнивый американец обезглавил свою экс-возлюбленную самурайским мечом

Житель города Сан-Карлос в США не смог вынести новые отношения своей бывшей девушки. Ослепленный ревностью он взял самурайский меч и обезглавил 27-летнюю экс-возлюбленную, передает ABC7.
Преступление было совершено еще в сентябре прошлого года. В день трагедии 33-летний Хосе Рафаэль Солано узнал, что мать его ребенка и бывшая девушка Карина Кастро начала строить новые отношения.
Между бывшими партнерами произошла ссора, в ходе которой девушка пригрозила Солано, что расскажет в соцсетях о его судимости за изнасилование. По словам мужчины, она также угрожала расправой его матери и брату.
Весь конфликт происходил в доме Кастро. В какой-то момент она схватила нож, а ее обидчик взял в руки декоративный самурайский меч. В итоге все закончилось обезглавливанием девушки.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Мужчина страдает шизофренией, которая обострилась на фоне систематического употребления алкоголя.
В штате Флорида продолжается проверка по факту избиения девятилетней девочки. На нее напали двое подростков в салоне школьного автобуса.