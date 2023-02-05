The American Greatness: помощь Запада не спасет Украину от поражения

Украину ожидает поражение, несмотря на поставки вооружения со стороны западных стран. Об этом говорится в материале издания The American Greatness.
Обозреватель Кристофер Роуч напомнил, что Россия способна производить больше оружия, чем Украина. Более того, она обгоняет по данным показателям весь Запад.
По словам Роуча, «западная военная промышленность не приспособлена ни по скорости, ни по объемам производства». В связи с этим никакие поставки не изменят ход специальной военной операции на Украине.
«Обещанные современные танки сложны, требуют тщательного и непростого обслуживания и длительной подготовки экипажей, а Запад может поставить лишь небольшое их количество», — добавил Роуч.
Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что правительство Германии сомневается насчет поставок танков Украине. В частности, об этом говорят в ведомстве федерального канцлера и министерстве обороны ФРГ.