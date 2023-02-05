AP: в США десятки вагонов с опасными веществами сошли с рельсов и вспыхнули огнем

Полсотни вагонов грузового поезда, из которых в 20 находились опасные вещества, сошли с рельсов в штате Огайо (США). В результате ЧП вспыхнул пожар, сообщило агентство Associated Press (AP).
Неизвестно, что именно находится в «опасных» вагонах. Агентство отмечает, что состав мог перевозить любые вещества, в том числе воспламеняющиеся, горючие или представляющие экологическую опасность.
Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм заявил, что в 14 из горящих вагонов везли винилхлорид, применяющий в разного рода пластиковых изделиях. По меньшей мере из одного подобного вагона «периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления», добавил Грэм.
Сведений о причинах и обстоятельствах аварии не озвучивалось. В результате ЧП эвакуировали примерно 2 000 жителей близлежащих районов.