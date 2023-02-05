AP: в США десятки вагонов с опасными веществами сошли с рельсов и вспыхнули огнем

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм заявил, что в 14 из горящих вагонов везли винилхлорид, применяющий в разного рода пластиковых изделиях. По меньшей мере из одного подобного вагона «периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления», добавил Грэм.