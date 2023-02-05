Российские разведчики захватили обороняемые польскими наемниками позиции ВСУ

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) взяли под контроль позиции украинских войск, обороняемые при участии наемников из Польши. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным «Горец».
Российские военнослужащие взяли позицию, из-за чего противнику пришлось отойти. По словам собеседника агентства, украинские войска не хотели ее отдавать из-за хорошего обзора, который с нее открывается.
Во время боевых действий и по захваченной радиостанции слышалась не только украинская, но и польская речь. Противником российских разведчиков оказалась десантно-штурмовая бригада ВСУ, членами которой являются наемники из Польши, заключил «Горец».