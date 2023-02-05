Геофизики сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром 5 февраля у восточного побережья Камчатки. Такие данные приводит региональный филиал Геофизической службы РАН.
Подземные толчки наблюдались в 13:14 (04:14 по московскому времени) в 41 километре от населенного пункта Усть-Камчатск. Глубина нахождения очага составила 33 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Еще одно землетрясение ранее произошло вблизи села Онор на Сахалине. Магнитуда колебаний земной коры составила 4,6 балла.