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Геофизики сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки

Общество
Геофизики сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 у восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло рано утром 5 февраля у восточного побережья Камчатки. Такие данные приводит региональный филиал Геофизической службы РАН.

Подземные толчки наблюдались в 13:14 (04:14 по московскому времени) в 41 километре от населенного пункта Усть-Камчатск. Глубина нахождения очага составила 33 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Еще одно землетрясение ранее произошло вблизи села Онор на Сахалине. Магнитуда колебаний земной коры составила 4,6 балла.
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