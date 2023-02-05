Yonhap: минимум девять рыбаков пропали без вести у необитаемого острова в Южной Корее

По меньшей мере девять человек пропали в результате опрокидывания рыболовецкого судна у берегов Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap. По данным властей, чрезвычайное происшествие случилось в 16,6 км от необитаемого острова Дэбичи.
Судно с рыболовами перевернулось вечером 4 февраля в юго-западных водах Республики Корея. Власти сообщали, что троих членов экипажа уже удалось спасти. Прочих деталей и обстоятельств произошедшего не озвучивалось.
Агентство отмечает, что о произошедшем уведомлен президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы отыскать и спасти пропавших рыболовов.