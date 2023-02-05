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naTemat: антиукраинские рекламные билборды начали появляться в городах Польши

Общество
naTemat: антиукраинские рекламные билборды начали появляться в городах Польши

Антиукраинские рекламные билборды были замечены на улицах польского города Ченстохова. Об этом передает naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

Активисты через плакаты решили выразить недовольство конфликтом на Украине. Каждый билборд они сопроводили тематическими рисунками. На данный момент подобные рекламные щиты встречаются лишь в Ченстохове. Позже, по словам Сыкульского, их планируют разместить по всей стране.

Свою позицию относительно конфликта ранее выразили жители Милана. Они собрались на акцию протеста у храма Санта-Мария-делле-Грацие. Они выступили против поставок помощи НАТО для украинских войск.
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