naTemat: антиукраинские рекламные билборды начали появляться в городах Польши

Активисты через плакаты решили выразить недовольство конфликтом на Украине. Каждый билборд они сопроводили тематическими рисунками. На данный момент подобные рекламные щиты встречаются лишь в Ченстохове. Позже, по словам Сыкульского, их планируют разместить по всей стране.