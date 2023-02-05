Посол Барбин: Дания не в силах устоять перед ультиматумами Киева

Сегодня Дания не может сдержать натиск все более ультимативных требований украинских властей, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Комментарий дипломата публикует РИА Новости.
По словам Барбина, датская сторона старается содействовать сближению Европейского союза и Украины. Несмотря на это, пока «преждевременно» вести диалог, в каких форматах это будет, отметил посол.
«Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева», — сказал Владимир Барбин.
Во второй половине января Дания объявила о передаче украинской армии 19 артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. Пока неизвестно, когда именно французские «саушки» из Копенгагена поступят в арсенал ВСУ.