Польский бизнесмен получил штраф за «ксенофобию» после помощи украинским беженцам

По информации СМИ, Анджеевский управляет базой отдыха, на которой имеются гостиничные номера. Он разместил в них 40 украинских беженцев. По словам бизнесмена, он считает себя «врагом Бандеры и Гитлера», о чем высказывался в соцсетях.