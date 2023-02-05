Польский бизнесмен получил штраф за «ксенофобию» после помощи украинским беженцам

Предприниматель из Польши Ежи Анджеевский приютил беженцев с Украины. Однако, несмотря на это, бизнесмен был оштрафован за «ксенофобию» и «оскорбление украинцев» по национальному признаку, пишет издание Kresy.
По информации СМИ, Анджеевский управляет базой отдыха, на которой имеются гостиничные номера. Он разместил в них 40 украинских беженцев. По словам бизнесмена, он считает себя «врагом Бандеры и Гитлера», о чем высказывался в соцсетях.
Однако Анджеевский привлек внимание польской организации, отслеживающей «расистское и ксенофобское поведение». Она заявила на него в полицию, после чего предпринимателя обвинили в «нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости» из-за его постов.
Решением суда Анджеевский был оштрафован на полторы тысячи злотых (около 25 тысяч рублей). Его обвинили в «публичном оскорбление группы лиц — лиц украинского происхождения — из-за их национальности».
«Нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним», — заявил Анджеевский.
Ранее сообщалось, что несколько украинских беженок устроили скандал на пункте раздачи бесплатной еды во Франции. В результате между ними развязалась драка.